Natalia París asegura que se “autosanó” de un tumor en su columna vertebral

"Hay muchas maneras de autosanarse. Tengo una experiencia personal de haberme autosanado de un tumor que me apareció en la columna vertebral. Un día estaba tocando en un show y quedé paralizada, luego me metieron en un TAC para ver qué tenía y me apareció un tumor", contó en 'La Red'.

Según relató Natalia París, lo que le ayudó a "autosanarse" fue seguir las prácticas de la cultura tibetana, cuya forma de medicina "busca el equilibrio y la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu", según recoge el portal 'IDUN Medicina Estética'.