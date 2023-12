Melissa Martínez aclaró su verdadera relación con Jorge Colmenares

Por su parte, Martínez, que no le correspondía trabajar en el mismo programa, transmitido el martes 19 de diciembre, le mandó un mensaje a Rueda para que este lo leyera al aire.

“Escribe Melissa Martínez: ‘Después de primero de enero, anuncio mi contratación’… O sea que las compañeras del ‘Vbar’, Melissa Martínez y Ana maría Navarrete, han anunciado su nueva contratación”, dijo Rueda.

Más tarde en el programa, Rueda insistió en que Melissa “fichó” a alguien famoso y por ende lo revelará a su tiempo.

“Me escribe Melissa Martínez, me da el nombre, pero me dice que lo guarde en reserva el de él (el novio). Es una persona conocida. Me dice: ‘Después del primero (de enero) se puede anunciar, pero ella tiene que hacer el anuncio y en ese tema no me voy a meter’”, agregó.