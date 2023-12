El baño de Don Jediondo a Carolina Cruz para olvidar a Lincoln Palomeque

“Bali es el lugar del mundo que más spa tiene, entonces aquí es muy típico esto que estamos haciendo, que es un baño de flores”, explica Cruz.

La destreza de la vallecaucana contrasta con la del comediante mientras que su compañero de viaje llama particularmente la atención por los gestos y ruidos que hace.

Eso es solo el comienzo, la dupla luego pasa a un jacuzzi; no obstante, lo que en realidad da de qué hablar es el hecho de que no pueden parar de reír, pues Don Jediondo no para bromear.