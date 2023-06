“También soy una víctima”: exesposa de Dani Alves tras su polémico divorcio

“Estoy muy triste y asustada. Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro me dice ‘Ciao’. También soy una víctima de todo esto porque me está tocando lidiar con algo que me he encontrado”, precisó.

Actualmente, Dani Alves continúa arrestado y a la espera de un nuevo juicio que determine si debe continuar privado de su libertad en un centro carcelario o si puede cumplir su condena por fuera de la cárcel.