Jhonny Rivera fue atacado por una fanática descontrolada en el aeropuerto

El incidente ocurrió el jueves 14 de diciembre, cuando Jhonny se disponía a abordar un vuelo a las 6:00 a.m. en el aeropuerto de Cali. Lo que debería haber sido una rutina común para el cantante se convirtió en un momento tenso y desagradable.

En sus propias palabras, Rivera describió la situación: "Me bajé del bus, iba a entrar al aeropuerto cuando empezó la gente a llegar para tomarse fotos y yo no avanzaba, el tiempo pasaba y yo estaba en el mismo punto y los muchachos ya estaban en la fila para chequear las maletas". El artista se vio atrapado entre la multitud de fanáticos que ansiosamente buscaban un encuentro y una fotografía con él.

Sin embargo, la situación dio un giro alarmante cuando una fanática cruzó la línea y se volvió agresiva en su afán por obtener una foto. "Me cogió una señora del brazo y me jaló hacia atrás duro: ‘venga, que usted no se puede ir sin la foto’. El jalón fue tan fuerte que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia", relató el cantante.