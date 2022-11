Jhonny Rivera denuncia complicado estado de privacidad en su vivienda

Jhonny Rivera volvió denunciar a través de su historia de instagram, que lo están buscando de nuevo en su finca y en sus giras.

Esto contó una anécdota de un joven artista:

“Siguen llegando más personas a mi finca para que grabe con ellos, esta semana llegó desde Villavicencio un muchacho en motocicleta a buscarme y al ver que no estaba y que me encontraba en Neiva se vino para acá y me buscó en el hotel y yo lo atendí y hasta lo invité al concierto, pero eso, le da a pensar que hay posibilidades de grabar conmigo, pero eso no es así, porque eso depende de una disquera”.