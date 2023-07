Jessica Cediel respondió las críticas a cerca del baile que publicó en redes

Los famosos “haters” (persona o comunidad cibernética que envía comentarios negativos) le han escrito varios comentarios burlándose de uno de sus últimos videos en el que baila al ritmo de la canción de Greeicy junto a Danny Ocean llamada ‘Zha’.

Cediel a través de las “instastory” le respondió de manera contundente a todos las personas que emiten críticas en redes sociales: “¿por qué hay personas que no disfrutan ver a otros felices? Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño y también empezaron a criticar y decir que me creía gringa”.

“Yo no entiendo qué le hago yo al mundo cuando yo bailo, o sea, por qué hay gente que no disfrute que otra gente sea feliz y que además que cuando es feliz le salga del alma (…) A mí me da risa, cuando yo leo esos comentarios me da risa, a mí no me da rabia, me da risa”, agregó la actriz.