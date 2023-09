¿Jennifer Aniston usa esperma de animal para lucir una piel más joven?

La revelación ha generado una variedad de reacciones en las redes sociales y en la industria de la belleza.

Mientras que algunos admiradores se muestran intrigados por la posibilidad de probar un enfoque tan poco convencional para el cuidado de la piel, otros expresan escepticismo y preocupación por la ética y el bienestar de los animales involucrados en la obtención de este ingrediente.

Yo estaba haciendo este tratamiento con un bagre, pero terminamos", "sí, pero después de usar ácido hialurónico, bótox, etc.", "cuánta plata costará hacerse un procedimiento de esos", "cómo es posible este suceso", "la verdad se ve de la edad de 53, he visto más jóvenes con esa misma edad", "se llama dinero, lo cual se transforma en buena alimentación, tiempo para entrenamientos de gym, buena calidad de vida, buen dormir, cero estés, etc.", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.