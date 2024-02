Jenna Ortega habló de la película por la cual ha sido duramente criticada

En sus propias palabras, la intérprete de ‘Cairo’ describió la complejidad y singularidad de su personaje, resaltando su inteligencia y conciencia.

“Cairo no es una adolescente normal, es inteligente y consciente y tiene una complejidad que no había visto en otros papeles que he interpretado que tenían su edad, la manera en la que habla todo es poesía, estaba muy emocionada e interesada por las dinámicas de poder que entran en juego, pero Cairo es un personaje fuerte, poderoso y bastante enigmático. Es muy especial, muy única y no quería dejarla ir”, detalló la actriz.