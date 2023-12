El actor Hugh Jackman fue detenido por un guarda de seguridad en Nueva York

No obstante, la sorpresa y el cuestionamiento de sus seguidores en Instagram no se hicieron esperar, algunos llegando a preguntarse si el guardia no le reconoció como el famoso intérprete del legendario ‘Wolverine’.

“Recomiendo encarecidamente levantarse temprano la mañana de Navidad e ir a ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center. No hay demasiada gente y puedes acercarte bastante. Es posible que haya ido demasiado lejos porque un guardia de seguridad vino a detenerme. Pero fue amable y me dejó ir con sólo una advertencia”, indicó el actor en su publicación.