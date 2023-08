Hija de Olivia Newton-John revela experiencia sobrenatural con su madre

La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años que la obligó a la extirpación de un pecho y aunque los familiares no revelaron cuál fue la causa de la muerte, se presume que la enfermedad hizo metástasis y perdió la batalla.

Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como ‘If Not for You’, ‘Let Me Be There’ y ‘Have You Never Been Mellow’, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical ‘Grease’.

La noticia del fallecimiento de la actriz a los 73 años la dio a conocer su esposo John Easterling, mientras se encontraba en su casa del sur de California.