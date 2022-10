Eugenio Derbez reapareció en redes tras salir de fisioterapia por accidente

Según lo expresado por el actor, el juego que veía no coincidía con la realidad y al mover los pies se tropezó: “fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso hacia arriba y haciendo que se le saliera hasta acá”, agregó.

El dolor que tuvo que soportar fue tan fuerte que se desmayó en el auto, camino al hospital, allí intentaron acomodarle el brazo y dijo que empezó “a gritar como loco” porque no aguantaba el sufrimiento.

Derbez compartió que consultó a un experto más adelante. “El especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas grandes y como diez pequeñas”, declaró.

A pesar de todo, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ reflexionó que todo pasa por algo y que estaba llevando un ritmo de vida acelerado, sin descanso, que al final no era lo mejor para su salud.

“Fue un año de intenso trabajo, los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series... estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, añadió.