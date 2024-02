Lo que respondió Silvestre Dangond sobre su comparación con Dua Lipa

Silvestre Dangond es uno de los máximos representantes del género vallenato a nivel internacional en estos tiempos. El artista nacido en Urimita ha dejado su sello en el folclor, lo cual le ha permitido llegar a cada rincón del mundo con el sonido del acordeón.

El cantante Silvestre Dangond se presentará por primera vez en 22 años de carrera en el estadio El Campín, por donde han pasado grandes artistas internacionales, el próximo 18 de mayo, informaron este miércoles los organizadores del concierto.

"Silvestre Dangond, la estrella de la música vallenata, ganador de dos Latin Grammy, nominado en once oportunidades y con más de 60 millones de 'streams' de su música, afina los detalles para hacer de su primer concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, un show sin precedentes", detallaron los organizadores en un comunicado.

Al evento, al que se espera que asistan más de 40.000 personas, llega el artista vallenato promocionando su más reciente álbum 'Ta Malo' y en hará un recorrido por su carrera que cuenta con éxitos como 'Cómo lo hizo', 'Loco paranoico', 'Materialista' o 'Cásate conmigo'.

Y es precisamente este concierto el que ha dado de qué hablar pues a Dua Lipa le acomodaron su show en el parqueadero del parque Salitre Mágico. Muchos aseguraron que no era justo, mientras que otros se lo tomaron con gracia y desempolvaron características del colombiano, tal y como fue el caso de videos bailando y cantando sus temas.

Este hecho el guajiro lo tomó por gracia y entrevista con La Red dijo que se enteró por medio de su esposa: "Al día siguiente me dice mi esposa: 'Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme, mira lo que me mandan' y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!".

Adicional a esto, el vallenatero afirmó que estaba buscando al responsable de que esto pasara, pues le daría un premio por el gesto que tuvo al exaltar su toque profesional. "Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más, estoy buscando al hombre ese pa ver si le doy un carro y una casa (...) Ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también", mencionó.