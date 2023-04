Emma Watson sorprende al confesar que es seguidora del sexo kink

Debido a que tiene poca participación las redes sociales y a los diferentes personajes que ha interpretado luego de finalizar la saga mágica, Watson sigue siendo vista por sus fans como mujer inocente, tierna y dulce.

Recientemente, en una entrevista para Vogue, la británica reveló varios aspectos de su vida, algunos de ellos, secretos sobre su intimidad. Entre las declaraciones de la actriz, lo que más llamó la atención fue su confesión de que es seguidora del sexo kink, un término que se refiere a prácticas y fantasías sexuales no convencionales.

“Creo que las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales, requieren de más comunicación y consentimiento… Se requiere una comunicación de verdad y un acuerdo sobre delegar tareas, trabajo o responsabilidad que no sientas que deberías hacer o deberías hacer según los estereotipos. Muchas de las parejas más saludables que he visto son del mismo sexo”, dijo la actriz en la entrevista.

La actriz añadió que se siente “fascinada por la cultura Kink… Son los mejores comunicadores de la historia. Ellos saben todo sobre el consentimiento”