El Mono Zabaleta reprocha a Silvestre por no haber asistido a su lanzamiento

Lo que ocurrió es que, en una reciente entrevista que tuvo este último cantante con el medio de comunicación ‘Canal 1’, reveló lo decepcionado que se encontraba porque su “gran amigo” no había asistido a su último lanzamiento.

“Yo fui al lanzamiento de Silvestre, pero él no me apoyó en el mío”, dijo Zabaleta en un principio, para posteriormente revelar que desconocía los motivos por los cuales su “compadre” no lo había acompañado: “No sé la razón, no sé si por los managers”.