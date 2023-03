El Mindo y Lina Tejeiro revelan verdad sobre supuesto amorío

Agregó que “en diciembre coincidimos en Cali, nos bailamos unas salsas y le dije ‘Mk no he hecho un video con vos’. Y Lina por más que sea mi pana, es Lina Tejeiro. Así la veas joven y bella, esta hembra tiene la experiencia de la vida en la actuación, además lo que representa, yo no podía salir con un chorro de babas”.

Seguidamente, indicó que junto con su equipo escribió dos propuestas de videos a grabar con la actriz y ella escogió “el pana que va demasiado rápido”.

“Llevamos planeando el día y la hora como un mes, organizando agendas y demás, y luego de mucho tiempo se dio el momento de grabar. Amigos, entiendan que yo no soy actor pero justamente por eso me tengo que esforzar mucho para sacar un buen material al lado de estos tesos”, finalizó.