Demi Lovato reveló que padece de discapacidad visual luego de una sobredosis

Ese año se supo que tuvo un ataque al corazón, así como una neumonía. Sin embargo, solo hasta ahora se conocieron los detalles exactos sobre las secuelas de esta experiencia.

A pesar de ello, y como lo confirmó a Cohen, Lovato no se arrepiente de lo vivido hasta al momento, pues considera que han sido experiencias que la han formado en caracter y perspectiva de mundo.

“Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tuve una sobredosis; desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía; y, dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, dijo la celebridad.