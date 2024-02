Así es como Daniella Álvarez sueña su matrimonio con Daniel Arenas

Aunque aún no sabe cómo sería su propuesta de matrimonio perfecta lo que sí tiene claro es que Arenas no puede fallar en escoger el anillo pues confiesa que le encantan las joyas y solo espera que su nueva prenda le combine con todo y en cualquier ocasión.

“A él se la pongo difícil pero con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas y si algo le he dicho es: ‘Amor, o sea el día que vaya a pasar eso, por favor que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, me lo quiero poner y que sea para toda la vida, entonces no vayas a escatimar”, sostuvo la barranquillera.

Si bien Daniella Álvarez expuso todo lo que espera que pase en su futuro, entre risas aseguró que le da a Daniel Arenas un plazo de dos años para que todo eso pase en sus vidas.