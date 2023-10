El lujoso auto en el que Carolina Acevedo habría gastado premio de MasterChef

Tras superar una verdadera prueba de fuego, en la que tuvo que preparar un menú de cuatro tiempos, la actriz Carolina Acevedo se convirtió a principios de octubre en la flamante ganadora del MasterChef Celebrity, que emitió este año el Canal RCN.

Con un menú llamado “Somos Paisaje”, y ante la mirada de su familia que la acompañó en el estudio, Carolina Acevedo levantó el trofeo que la acredita como la ganadora de esta edición y de paso se quedó con el bono de $200 millones que recibió de premio.

Tras su victoria EL HERALDO conversó a la actriz y se le preguntó sobre qué tenía planeado hacer con el millonario galardón, sin embargo, no dio luces sobre el destino de los 200 millones de pesos.

“Ah, no, mijo esa platica no llega completa, eso le quitan a uno la mitad (risas). No, pues no sé qué haré la verdad, yo soy madre cabeza de familia, tengo un hijo y pues trataré de hacer lo que mejor pueda para estar un tiempo tranquila con ese premio. Lo que puedo decir es que no voy a montar un restaurante”, dijo en su momento Acevedo.

Recientemente a través de sus redes sociales la ganadora mostró su nueva adquirió que se presume compró con su premio: un vehículo valorado en unos 190 millones de pesos.

Se trata de una camioneta de Pickup de la prestigiosa marca japonesa Nissan, especificamente, el modelo Frontier Platinum.

Aunque la misma Carolina no ha confirmado que se trate del dinero que consiguió en MasterChef, muchos seguidores de la actriz señalan que ese fue el destino de los 200 millones.