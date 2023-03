Carmen Villalobos rechaza presunción de no bailar en lencería por su pareja

Seguidamente aclaró que a Oldenburg "le encanta" que ella baile en las redes "con ropa, en ropa interior, sin ropa". Además, señaló que no se está quejando de que la prensa haga contenido sobre su vida, sino de que sus acciones o palabras sean sacadas de contexto.

"Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan", agregó.

La respuesta de Villalobos ha sido recibida con entusiasmo por muchos de sus seguidores, quienes han elogiado su franqueza y defensa de su derecho a tomar sus propias decisiones. La actriz ha sido aplaudida por su valentía al hablar en contra de los comentarios negativos y el acoso que ha enfrentado en las redes sociales.