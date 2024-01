Dura crítica de Carlos Antonio Vélez al Liverpool tras el anuncio de Klopp

Hay incertidumbre por lo que pueda pasar en el Liverpool tras el anuncio de la salida del técnico Jürgen Klopp, especialmente por el futuro del guajiro Luis Díaz.

El alemán, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha. "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez".

Muchas reacciones se produjeron al respecto. Una de ellas fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien criticó a los equipos que trabajan bajo la modalidad de "comprar y comprar" jugadores restando el mérito a la dirección técnica.

“Una lástima pero debe ser muy desgastante tener que competir con “ríos de billete y equipos estado”, cuyo único soporte es comprar y comprar los mejores jugadores. Es muy romántico pensar que se les pueda superar solo con conocimiento y trabajo. Lo entiendo! Se cansa cualquiera… ojalá se pueda ir como campeón!!!!”, cuestionó tras respaldar el trabajo de Klopp.

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: "No sé si estaré aquí el año que viene".

"Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar", concluyó.