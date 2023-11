Presentadora de ‘Ellos están aquí’ reveló que quedó sin signos vitales

“Yo me acuerdo que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y yo caigo y no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo”, narró Valencia.

Concluyó explicando que su oximetría le marcaba en 24. “Cuando una persona está sin vida marca entre 25 para abajo y todo marcaba como una persona fallecida y yo les decía “No me cojan que es el muerto. Sin razón aparente empecé a sangrar también”.