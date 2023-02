Así se ve Jonathan Lipnicki, actor de Stuart Little a sus 32 años

Pero, ¿quién es Jonathan Lipnicki y a qué se dedica en la actualidad?

Lipnicki nació en Westlake Village, California , y debutó en el cine desde el año 1996 con la película 'Jerry Maguire'. De allí en adelante su carrera empezó a crecer con pequeños y grandes papeles, debido a que su rostro era muy apetecido por la audiencia.

Jonathan llegó a participar en películas como: El pequeño vampiro, Like Mike, Stuart Little 2, When Zachary Beaver Came to Town, entre otras.