“No me avergüenza”: esposo de Ana Karina Soto confesó que fue stripper

Por medio de su cuenta de Instagram, Aguilar compartió una serie de fotografías que sorprendió a sus seguidores, pues aseguró que hace muchos años trabajó como stripper en un reconocido bar de Bogotá.

Muchos no se esperaban tal confesión que vino con una profunda y extensa reflexión sobre su paso como stripper: “Seguramente fui y dirán, o dijeron: “El stripper”, “el puto”, “el bailarincito”, “la boleta esa en tanga”, entre otras cosas, pero no pasa nada, los que venimos de la cultura del esfuerzo, no tenemos nada que perder, nunca tuvimos nada. Con el tiempo tendrás una “poderosa alma de teflón””.

El bar en el que trabajó se denomina Apolo’s Men del que dijo sentirse agradecido con los amigos que hizo allí y “jamás sentiré vergüenza de mi pasado”.