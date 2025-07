En MasterChef Celebrity no todo es estrés en la cocina por sacar adelante un plato ni tampoco todo es risa, el llanto y la nostalgia en ocasiones también son protagonistas entre los participantes.

Durante el episodio de este 22 de julio, la locutora Valentina Taguado hizo llorar a más de uno mientras realizaba un postre al que trató de ponerle todo el empeño para salvarse y quitarse el delantal negro.

Esta vez las celebridades se inspiraron en sus mamás para llevar a cabo el reto. Algunos no necesitaron mayor empujón que pensar en esas mujeres que los vieron crecer, pero en el caso de Taguado esta sufrió un bloqueo.

Todo transcurría con normalidad en la estación de la locutora, sin embargo, esa normalidad no le duró mucho, pues todo se le olvidó, no sabía cómo estructurar su preparación por lo que se vio obligada a pedir ayuda a sus compañeros en el balcón para que la orientaran.

Hasta su puesto llegó Claudia Bahamón para saber cómo iba y no aguantó y se quebró en llanto al notar su frustración al no entender lo que hacía. La presentadora la consoló y trató de sacarle una sonrisa al tiempo que sus compañeros la animaban con arengas.

“Yo creo que cuando uno se siente así, como frustrado, bloqueado, bravo, hasta enojado, en realidad, lo único que quiere es un abrazo. Se me olvidó todo, me sentí horrible y preciso para mi mamá”, señaló con los ojos llorosos.

RCN Televisión/RCN Televisión

Explicó que todo se le olvidó y que “ni siquiera leyendo la receta lo entendía, sentía que no sabía nada; si algo hay que decir hoy es que, pues no lo hice sola, ese postre lo hicieron unas seis, ocho manos, donde no ayuden, no daba pie con bola”.

Y no todo acabó ahí, más tarde durante el lounge de nuevo rompió en llanto al tiempo que los otros participantes la rodearon, en especial Violeta Bergonzi que bromeó con ella.

Ante los chefs explicó de que se trataba su postre y por qué estaba inspirada en su mamá aún cuando no estaba muy contenta con el resultado: “Cuando éramos chiquitos, no teníamos plata y mi mamá, una vez al año, si nos iba bien, hacía tres leches y era lo más rico que nos comíamos”.

Nicolás de Zubiría, Jorge Raush y Belén Alonso destacaron su esfuerzo pero fueron muy sinceros al asegurar que no fue su mejor preparación, sin embargo, le dieron algunas sugerencias para mejorarlo.

“Hoy sentí muchas cosas, pero la más grande fue AGRADECIMIENTO. Mi mami a mi lado, la princesa y el príncipe se salvaron. Claudia, los jurados y Piter con tanto amor y apoyo. El balcón no me abandonó y las personas entendiendo que no somos de palo, que no tenemos vidas perfectas y que lo único que tenemos, es seguir adelante pase lo que pase”, escribió Valentina a modo de resumen en sus redes al término de este nuevo episodio.