A partir de su destacada participación en la Copa América 2024, en la que obtuvo el reconocimiento de mejor jugador del torneo, y posterior salida del Sao Paulo de Brasil, mucho se ha especulado sobre el futuro de James Rodríguez. Lo cierto es que el colombiano ya completa un mes de estar sin club y el periodo de fichajes está a punto de cerrar.

Desde el entorno del jugador informan que la prioridad es Europa, ya que James considera que todavía tiene nivel para competir en la élite del fútbol mundial. Aunque se le ha vinculado con varios equipos de ese continente desde que se terminó el torneo continental, no se ha podido concretar ningún acercamiento.

A pesar de que el volante zurdo demostró que sigue vigente y su calidad se mantiene intacta, lo cierto es que desde Europa dudan fichar al jugador por su pasado reciente en clubes, pues no ha mostrado el mismo buen nivel que en la selección Colombia.

Por otro lado, empezó a circular el nombre del jugador colombiano en un equipo grande de Sudamérica que se encuentra en octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata del River Plate de ‘Muñeco’ Gallardo, quien está armando un equipo competitivo de cara a lo que se viene.

Después de haber confirmado los fichajes de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maxi Meza y Marcos Acuña, al parecer quieren contar con un jugador más que le sume jerarquía al plantel y le ayude a conseguir ‘La Gloria Eterna’.

Para el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez la posibilidad de James Rodríguez en el River Plate es 'atractiva'.

'Es hora de que juegue, está la Copa Libertadores y (River Plate) se ha gastado 22 millones de euros en una decena de jugadores para ganar ese torneo. Ellos también tienen Mundial de Clubes y a James le sirve para mostrarse nuevamente a nivel internacional. James tiene que ser realista, en Europa no debería ir a un equipo cualquiera. Esta opción de River es buena para todos”, señaló.

Sobre las razones por las que a James Rodríguez se le ha complicado conseguir equipo, Vélez dijo: “El caso de James es simple. Es costoso, con 33 años y un perfil lesional alto. 11 técnicos lo han tenido y en clubes no se comporta igual que en la Selección. En clubes hay que entrenar todos los días, hay que jugar 50 partidos al año, hay una exigencia superior. En las selecciones se juegan dos partidos o cinco en un mes como en la Copa América”.

Además, recomendó que el colombiano no se vaya a un club 'cualquiera' por sus ganas de jugar en Europa.

“Eso lo tienen en cuenta, no solo tienen en cuenta si tiene talento o magia. Los clubes ven todos los perfiles. Todo lo que sonó con James no resultó. Besiktas, Lazio, Betis, nada, Celta no aparece y Rayo Vallecano es un club animador, pero es el cuarto o quinto equipo de Madrid. Era la ilusión de él volver a Europa y encontrar acomodo en un club de media tabla, pero económicamente no es posible”, aseveró.