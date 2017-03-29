El debilitamiento del esmalte y la desclasificación de los dientes son otras de las causas negativas asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Por esta razón la Asociación Americana de Ortodoncistas, AAO, advierte sobre el consumo de esta clase de productos en personas con tratamiento de ortodoncia, manifestando que su ingesta podría afectar la dentadura y causar graves lesiones.

Según la AAO estas bebidas contienen ácidos que elevan el ph en las personas, lo que provoca dichos efectos y por esta razón se recomienda que quienes tienen tratamientos de ortodoncia no las consuman.

'Las bebidas azucaradas contienen ácidos que extraen el calcio del esmalte, haciendo que el diente pierda su estructura mineral y esté más blando al tacto. El ácido disuelve el esmalte del diente por medio de un proceso llamado descalcificación, la cual si no se revierte genera cavidades y/o caries', advierte la organización.

UN PROBLEMA VISIBLE

El odontólogo ortodoncista con maestría en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial Carlos Lapeira, manifiesta que el problema se hace visible en la medida en que empiezan a aparecer manchas blancas alrededor de los brackets.

'Son el resultado de la acumulación de la placa bacteriana o biopelícula alrededor, entre los brackets y debajo de la encía, de mantener una inadecuada higiene oral estas manchas se manifiestan en un lapso de 3 a 4 meses', señala Lapeira.

El profesional manifiesta además que al ingerir estas bebidas el líquido está en contacto con el esmalte más tiempo y la exposición prolongada acelera el daño sobre los dientes, generando una descalcificación más agresiva y haciendo que el tratamiento en el paciente requiera procedimientos como el aclaramiento dental repetitivo u otros más invasivos sobre el esmalte como los mal llamados carillas y coronas.

Dependiendo de la afección de los dientes también es posible aplicar tratamientos de odontología mínimamente invasiva por medio de la técnica de infiltración de resina.

El médico Jorge Espinosa, odontólogo especialista en auditoria de servicios de salud, asegura que la flora bacteriana en la cavidad oral es la más grande que puede tener una persona en su cuerpo, por tanto, cuando consumimos bebidas azucaradas se arrojan en los brackets bacterias que colonizan el sector más rápido, por lo que afectan bruscamente la estructura dental.

Advierte además el profesional médico que una de las formas de evitar esta clase de efectos es el control de forma periódica con el ortodoncista para impedir que se produzcan daños irreversibles.

'Las pigmentaciones aumentan, además de los efectos causados por las bebidas azucaradas, porque la mayoría de los pacientes no terminan haciendo bien el aseo adecuado de sus dientes', anota Espinosa.

Finaliza diciendo que cuando se hace este tipo de tratamientos las personas deben tener una higiene diferente y hacer uso de un kit especial y de manera constante que es la principal recomendación de los médicos. Adicional a ello se les recomienda mantener una dieta para evitar que aparezcan problemas de este tipo.

Consejos útiles

Profesionales recomiendan:

• En lo posible evitar el consumo de bebidas azucaradas. Estas se deben reemplazar por agua o leche.

• Cepillarse y pasarse la seda dental regularmente

• Usar pasta dental y enjuague con flúor

• Visitar al ortodoncista cada 3 meses para limpieza y barniz de flúor

• En caso tal que ingiera bebidas azucaradas hágalo con un pitillo

• Una vez consuma bebidas azucaradas cepíllese inmediatamente o enjuáguese con agua

• Ingiéra rápido y no saboree esta bebidas, esto hará que el ácido esté en contacto menos tiempo con el esmalte de sus dientes.

