El Laboratorio Clínico Continental a lo largo de 26 años de trayectoria se consolida en la Región Caribe como líder, brindando herramientas que han permitido al cuerpo médico realizar un diagnóstico oportuno y certero de múltiples patologías.

Este crecimiento se logra por la confianza depositada por parte de cada uno de sus pacientes lo que ha generado la apertura de 7 sedes en Barranquilla, 2 en Cartagena y una nueva sede en Santa Marta, con servicio de toma de muestra a domicilio en todas las ciudades, consulta de resultados por internet en forma rápida y segura y atención en la sede principal de Barranquilla 24 horas al día los 365 días del año.

La Dra. Alexa Amastha comenta 'En el Laboratorio Clínico Continental la humanización es el principal pilar para la atención de nuestros clientes, es la salud de ellos la que nos ha inspirado a ser excelentes en nuestro servicio y tecnología a lo largo de estos años, siendo el primer laboratorio del país en tener una acreditación en salud sostenida durante los últimos nueve años, y es por esto que se nos ha otorgado un reconocimiento a la Excelencia en la Prestación de Servicios de Salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social'.

Las nuevas dinámicas preventivas en salud demandan de los laboratorios clínicos lo que se denomina diagnóstico predictivo, buscando evolucionar sus servicios a nuevas líneas de exámenes enfocados en proveer a la medicina preventiva información de valor para diagnósticos acertados. Teniendo en cuenta esto, el Laboratorio Clínico Continental ofrece servicios y tecnologías para brindar alertas correctas y oportunas, como:

Biomarcadores para la Predicción de Preeclamsia alrededor de la semana 20 de embarazo; Tamizaje de Primer y Segundo trimestre que permite detectar anomalías genéticas en la gestación; detección temprana del Virus de Papiloma Humano (VPH) causante de cáncer de cuello uterino; Prueba de Aliento para detectar el helicobacter pilory (con un 100% de sensibilidad) bacteria que al hacerse presente puede desarrollar enfermedades gastroduodenales; Calprotectina, marcador de patología de inflamación intestinal entre otros y algunos exámenes que siendo sencillos nos permiten detectar presencia de sangre en materia fecal lo que puede ser un signo de cáncer colorrectal, úlceras o pólipos, prueba de microalbuminuria para predicción de daño renal y así muchas mas.

Actualmente el laboratorio cuenta con un área especializada de Citometria de Flujo que permite el procesamiento de marcadores para diagnóstico y seguimiento de leucemias, síndrome mielodisplásico y linfomas con respuestas en tiempos cortos, además de un Tromboelastografo que refuerza la seguridad de procedimientos quirúrgicos al evaluar trastornos de coagulación, fíbrinolisis y riesgo trómbotico ante, durante y post-cirugía.

El Laboratorio a la vanguardia en tecnología cuenta con equipos de automatización total en microbiología con identificación de micro organismos en 5 minutos por espectrofotometría de masa, urocultivos negativos en 4 horas y positivos en 30 horas, y su nuevo sistema FilmArray, el cual permite detectar rápidamente la identidad de un agente infeccioso que produce un cuadro clínico con síntomas similares en un paciente independientemente de cual es el germen que lo causa. Esto funciona por paneles que identifican 20 y más patógenos responsables de la misma sintomatología.

El Laboratorio Clínico Continental ha implementado estas nuevas tecnologías ofreciendo respuesta en tiempos clínicamente relevantes para la toma de decisiones rápidas y eficientes por parte del médico que contribuyen a mejorar la atención en salud, permitiendo aplicar tratamientos oportunos y correctos.

