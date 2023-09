Alejandra Guzmán, imitadora de ‘Yo me llamo’, renunció al programa

La concursante explicó que es un tema complicado, sobre todo, teniendo en cuenta que se encuentra entre los 36 dobles que debutan por quedarse con el premio final y sacar a flote sus dotes artísticas.

“Mi renuncia me duele no saben cuánto (…) Muchas gracias ‘Yo me llamo’, me llamo Alejandra Guzmán”, expresó la participante. Acto seguido, los jurados dieron su opinión respecto al tema que dejó sorprendido a más de uno.