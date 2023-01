“Es solo una muestra de falta de amor”: Yeison Jiménez sobre caso Bad Bunny

“Analizando todo el tema mi conclusión es: nada justifica botarle el sueño a una persona de compartir con su artista. Podrías simplemente decir no quiero o no puedo, pero ¡eso no va!”, dijo.

“Es solo una muestra de falta de amor y respeto por los que nos dan el éxito que tenemos, sea en el nivel que sea”, añadió.

Asimismo, el cantante Farruko, quien interpretó éxitos del género urbano como ‘Calma’, ‘Pepas’ e ‘Inolvidable’, también cuestionó lo sucedido.

“Ahora que toy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide mano en mis oraciones los pondré a unos aborrecios, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer, está cabr%$ mano, no nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves de afuera”, compartió en su cuenta de Instagram.