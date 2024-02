Yeferson Cossio recordó el fallecimiento de su padre: “tenía muerte cerebral”

Luego de esta cirugía, Yerferson Cossio quedó más alto de su estatura normal, creció alrededor de siete centímetros y ha sido sometido a un largo proceso de recuperación que incluye terapias para caminar.

“Me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y a preguntarme cuánto alarga y a investigar. Pues me creí un complejo que ni siquiera tenía”, explicó el creador de contenido sobre su procedimiento.