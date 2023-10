Will Smith afirma que apoyará a Jada Pinkett sin importar lo que diga

La relación que existe entre Will y Jada se ha convertido en un verdadero signo de interrogación para sus fanáticas y fanáticos, luego de que la actriz de 52 años dijera durante una entrevista para NBC News que se había separado del actor de 55 años desde 2016, sin embargo, habían tomado la decisión de seguir apareciendo juntos en eventos y apariciones públicas, lo que causó la indignación y la molestia de sus seguidores, quienes se sintieron engañados.

Pero lo que más ha llamado la atención es la supuesta frialdad con que Pinkett Smith ha hablado del vínculo que la une con el ganador del Premio Oscar por 26 años, lo que ha hecho que las y los internautas se cuestionen cuál es el sentimiento que no le ha permitido tomar la decisión de divorciarse de Will, pues la actriz también aseguró que la cachetada que el actor propinó en contra del comediante Chris Rock, cuando este hizo una broma acerca de la alopecia que padece, no fue para defenderla a ella, sino como un impulso exagerado de Smith.