Wendy Guevara denunció que Paola Suárez fue golpeada por su pareja

Wendy Guevara realizó un en vivo en su cuenta de Instagram en el que apareció Paola Suárez con varias lesiones en el rostro, mientras está acostada en una cama de un hospital, al grado de no poder hablar.

“Estoy a punto de perder el ojo me quebranté 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, dijo Suárez. Un día antes de conocerse el caso, Castro Gómez le propuso matrimonio, a lo que la influencer respondió que sí.