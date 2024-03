Wanda Nara se refirió a la ruptura de Shakira y Piqué

Recientemente, Wanda Nara, modelo y empresaria argentina, dio su opinión sobre la ruptura en el programa ‘Olga en vivo’ que trata temas de entretenimiento a nivel mundial.

“Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (...) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, a tener el dinero (...) Pero sin él no eres nada. Están vacías”, explicó Nara sobre tener una relación con deportistas.