Nanis Ochoa renunció a ‘Lo sé todo’ por foto de su supuesta infidelidad

¿Tú sabes dónde puedo haber sido esto? ¿Qué restaurante? Conoces a algunos de los implicados en la fotografía?”, dice el presentador.

Ante la revelación, la también ‘influencer’ no pudo responder a ninguna pregunta y dejó ver su cara de sorpresa y molestia, por lo cual Osorio manifestó: “¡Qué silencio tan largo!”,

Luego, la antioqueña reaccionó y aceptó ser la de la foto: “aquí me contrataron para presentar. Me parece injusto. Esa foto es mía, obviamente la voy a reconocer. Me siento irrespetada, expuesta, eso puede pasar en otros medios, pero se supone que son mis compañeros. Yo viene a trabajar con ustedes y me hacen esto, por qué no hablaron conmigo antes”.