Manuel Turizo se molestó con su público en concierto y abandonó el escenario

Algunos de los asistentes al concierto le hicieron caso y bajaron sus dispositivos; sin embargo, muchos omitieron su petición y siguieron grabando. Esto enojó mucho más al artista, quien les advirtió que si no guardaban los celulares él se retiraba del escenario.

“La cantamos si guardan esa carajada o si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí”, lanzó Turizo, con gesto contrariado.

En un último intento, Manuel Turizo se dirigió a uno de los asistentes y le reiteró que si no dejaba de grabar se daba por terminado el concierto. “Hey, pana, si no guardas el celular nos vamos ya mismo”, sostuvo.