Así reaccionó Ryan Gosling cuando ‘I'm Just Ken’ ganó en los Critics' Choice

Durante la lectura del ganador del premio a la Mejor Canción, categoría en la que la favorita era 'What Was I Made For' de Billie Eilish, todos, incluido Gosling, esperaban su victoria. Sin embargo, se anunció "I'm Just Ken".

En ese instante, la cámara enfocó a Gosling, cuya expresión de incredulidad se convirtió instantáneamente en un meme.

Gosling parecía desconcertado y no subió al escenario para recoger el premio, que finalmente fue para los creadores de la canción, Mark Ronson y Andrew Wyatt. Durante su discurso, no olvidaron mencionar a Gosling: