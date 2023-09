Video: lanzaron una muleta a Maluma durante una presentación en EE. UU.

El nuevo trabajo discográfico, que se encuentra en plataformas digitales, lo realizó con calma en el estudio, con el tiempo y la dedicación para llevarlo "a otro nivel" y lograr 19 canciones y seis pistas adicionales conocidas por el público como "Sobrio", "Junio" y "La Reina", entre otras.

"Álbum que se respete, lo tengo que lanzar en 'Medallo'. Lo quería hacer acá, con mi familia y mi gente", dijo a periodistas Maluma, quien indicó que "Don Juan" le permitió "ser real" ahora que "no siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida. Me siento en paz, más feliz que nunca, enamorado de la vida".