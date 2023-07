Video: arrojaron botella al cantante Diego Daza durante un concierto

“No papi yo si le digo una cosa o se va el man o me voy yo pero noooo! Eso no va”, dijo el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Un perro enamorado’, ‘Ya no mi amor’ y ‘De Pura Rabia’.

Asimismo otros internautas comentaron: “Nojoda y con Diego que ese es la nobleza en pasta, barro”; “La reacción que tuviste te hace grande, Diego. Todo un señor”, “Estoy observando esto en muchos conciertos estas personas que no respetan deberían ir presas”.