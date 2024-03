“Se creen los dueños de los apartamentos”: Alina arremete contra porteros

A pesar de todo, la pareja afirmó que el guardia de seguridad no perdió su empleo, ya que, según Alina, todo se resuelve con diálogo. Sin embargo, surgieron preguntas sobre por qué Jim debía solicitar autorización si se suponía que vivían juntos.

Ante estas dudas, Alina respondió que su relación con Jim no implica que estén juntos todo el tiempo, ya que él a veces viaja o visita a sus padres, por lo que no es inusual que no sea reconocido por el vigilante del edificio.

“No tenemos porque estar dando explicaciones a todo. Él a veces no se queda aquí porque tiene sus viajes, o visita a sus padres. Nuestra relación es así, no estamos todo el tiempo juntos”, contestó la actriz ante la duda de cierto número de cibernautas sobre la razón por la que el vigilante no conocía a Jim.