Aida Victoria Merlano se llena de halagos en redes tras cambio de imagen

En el video, Merlano aparece en un principio con unas tijeras y se corta parte del cabello. Seguidamente las imágenes van a una transición que muestran el resultado final, que es con el cabello mucho más corto.

Famosos y no famosos han comentado la publicación. Desde mensajes como “divina”, “demasiado bella”, hasta “no me cuadra” o “estaba mejor el de antes”, se pueden leer en la publicación, que ya tiene más de 400 mil me gusta.