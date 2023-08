“Tuvo una sobredosis accidental”: madre de Angus Cloud

“Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente”.

La mujer explicó cómo fueron las últimas horas del actor, enfatizando en que no se trataba de un suicidio.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”.