“Valkiria me reta a pelear por mi comunidad”: Tessa Thompson

R.

Bueno, espero que desde la perspectiva de la audiencia haya sido buena. Sé que he trabajado muy duro en todas las películas, especialmente para canalizar realmente la exigencia física del personaje y en esta especialmente Taika Waititi ha trabajo muy duro en realmente encontrar la mejor manera de contar su historia (de Valkiria) en el contexto general y en esta narrativa en particular. Por otra parte, también creo que el personaje representa tantas cosas para tanta gente, al tratar su identidad queer y mostrar sensibilidad y cuidado. Me siento demasiado orgullosa de eso. Amo también la experiencia de trabajar dentro de estas películas con tantos actores brillantes. Siento que cada vez aprendí mucho, no solo sobre porque amo lo que hago, sino también sobre cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor. Así que me siento muy afortunada por ese privilegio.