‘The Eras Tour’ es el filme sobre conciertos con mejor estreno de la historia

La cinta, lanzada el pasado miércoles, se embolsó 92,8 millones de dólares procedentes de los cines de Estados Unidos y 30,7 millones más en las proyecciones realizadas en más de 4.500 salas repartidas hasta en 94 países distintos.

El esperado estreno de "Taylor Swift: The Eras Tour" superó así el récord de "This Is It", de Michael Jackson, que recaudó 74,25 millones de dólares en 2009.