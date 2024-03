Tatiana de los Ríos contó accidente que sufrió en el Desafío

“Al principio todos éramos parchados, éramos muy amorosos, hasta ‘el Tino’ nos cocinaba, prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias. Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban por ti, yo les dije eso me parece injusto porque a la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego, entonces creé esa regla para ser honesta con todos”, detalló.

Por último, reveló que durante una prueba tuvo un accidente al utilizar sus dientes para deshacer un nudo.

“Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca reía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”, confesó.