Sofía Vergara reveló que está dispuesta a hacerse más cirugías estéticas

En una entrevista para la revista Aló, la ‘Toti’, habló del tema de las intervenciones. De los cambios que se ha hecho en su cuerpo. Aprovechando la preparación para el gran lanzamiento de la nueva serie ‘Griselda’, historia de la temida Viuda Negra, aseguró que se siente bien actualmente pero que le cuesta un poco mantenerse a través de los años, cuando ya va rumbo a los 52.

“Yo creo que he tenido suerte porque soy superfotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan“, dijo la actriz con respecto a tener algún secreto para mantenerse bella.

“Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años”, añadió.