Silvestre recordó cuando vendía empanadas en estación de buses en Valledupar

“Ese sitio era peligroso y la verdad conecté con un mundo difícil y oscuro, además me di cuenta de cosas de trago, que no me gustaron, eso para mí fue muy fuerte (…) Lo que me gustaba era que había una persona llamada ‘chino casete’ que vendía casetes con la música en vivo de varios artistas de vallenato”, contó Silvestre.

“Yo me iba para allá y le decía póngame la canción de Jorge Oñate. Y él me decía: ‘Pero, cómprame, tú siempre vienes aquí para que te ponga tus canciones y gratis, no, cómprame'”, concluyó su relato.