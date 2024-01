“Me pasé”: Silvestre Dangond pidió disculpas a fan que ofendió en concierto

Ante la avalancha de críticas que le cayeron, Dangond tuvo que salir a disculparse por el incidente reconociendo que se había equivocado dejando claro que insultar nunca fue su intención con lo que dijo en pleno escenario.

“Creo que me pasé, por tratar hacer reír a los asistentes dije lo que no tenía que decir y a esa persona que me pidió ‘La tartamuda’ le pido disculpas, yo siempre estoy para complacer a la gente y la gente sabe y me conoce, sino que en estos días está el ataque en redes sociales bastante fuerte”, dijo en un video.

El vallenatero siguió con sus disculpas: “A mí me encanta poder expresarme y decirle a la gente: ‘Me equivoqué y esto no es así’, porque al final le gente paga una entrada y hay una complacencia”.