Shakira y Piqué aún se siguen en Instagram

Tras el estreno de ‘BZRP Music Session #53’, que logró como tendencia mundial, decenas de personalidades, artistas y hasta marcas reaccionaron a las letras del ‘sal-pique’ de la barranquillera que iban dirigidas a su expareja, con quien terminó su relación de más de 12 años en junio de 2022.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen”, es parte de la polémica letra.