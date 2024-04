Shakira compartió sus tips de maquillaje en un ‘GRWM’ en Instagram

Asimismo, la artista se ha aventurado a sacar coreografías que han llamado la atención de sus millones de seguidores, quienes la replican y las comparten en redes sociales como TikTok.

Pero esta vez hizo algo totalmente diferente, y es que la cantante mostró un de ‘Get ready with me’ con sus seguidores, donde muestra todos sus trucos de maquillaje.

En el video se ve a la cantante posar frente a su cámara sonriendo. Luego, se aplica hidratante en los labios, corrector en los ojos y base en todo su rostro.